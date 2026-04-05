4 апреля в 17.18 на центр оперативного управления Буда-Кошелевского РОЧС поступило сообщение о пожаре двух хозяйственных построек в д. Лозки Буда-Кошелевского района.

В результате пожара уничтожена одна хозяйственная постройка, во второй хозяйственной постройке повреждена кровля и уничтожено 0,06 га сухой растительности. Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при выжигании сухой растительности.

МЧС напоминает: при наведении порядка на участке необходимо обязательно соблюдать правила пожарной безопасности. Мусор нужно вывозить в специально отведенное место. Если без сжигания не обойтись, необходимо выбрать площадку так, чтобы исключить возможность возникновения пожара. Жечь отходы можно только в безветренную погоду, а пламя постоянно контролировать. Место для кострища нужно выбрать подальше от зданий, сгораемых конструкций и леса. Площадку окопать либо вовсе сжигать в металлической бочке. Ни в коем случае не использовать горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Подготовить лопату, огнетушитель или ведро с водой. После окончания сжигания мусора, горящие материалы следует потушить до полного прекращения тления.

Правила не допускают выжигание сухой растительности на корню.

Буда-Кошелевский РОЧС