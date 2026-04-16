Генеральная прокуратура завершила предварительное расследование и направила в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении иностранного гражданина, 1989 года рождения.





Ему инкриминированы:

истязание несовершеннолетней по ч.2 ст.154 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

убийство и покушение на убийство по п.п.3, 6 ч.2 ст.139, ч.1 ст.14, п.п.6, 10, 16 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

насильственные действия сексуального характера и изнасилование по ч.2 ст.167, ч.2 ст.166 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

насилие и угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности и принуждения к изменению характера этой деятельности по ст.364 Уголовного кодекса Республики Беларусь;

захват заложника по п.4 ч.2 ст.291 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Согласно материалам дела обвиняемый в сентябре 2023 года, находясь в Добруше Гомельской области, систематически причинял заведомо несовершеннолетней падчерице, 2007 года рождения, бывшей в зависимом от него положении, продолжительную физическую боль, мучения и психические страдания, а также наносил ей побои – удерживал и таскал за волосы, сдавливал шею.

Один из поводов – использование девочкой мобильного телефона, сообщили в управлении взаимодействия со СМИ Генеральной прокуратуры.

Систематические действия по истязанию несовершеннолетней, рассчитанные на неопределенный период, обвиняемый прекратил лишь в связи с инициированием 9 октября 2023 года Добрушским РОВД доследственной проверки по поступившей из школы информации о насилии в отношении ребенка со стороны отчима.

Он же, находясь 9 октября 2025 года в состоянии алкогольного опьянения в Добруше, совершил убийство с особой жестокостью своей заведомо для него беременной жены, 1990 года рождения: нанес ей в присутствии ее малолетних детей и брата не менее двух ударов ножом в расположение жизненно важных органов – грудную клетку и шею.

В результате умышленных противоправных действий обвиняемого потерпевшая скончалась на месте происшествия от массивной кровопотери.

В развитие событий мужчина после убийства супруги с целью противоправного лишения жизни умышленно нанес вступившемуся за мать несовершеннолетнему пасынку, 2009 года рождения, не менее четырех ударов ножом в область грудной клетки, где расположены жизненно важные органы, а также по конечностям.

Однако довести свой преступный умысел до конца он не смог по независящим от него обстоятельствам: мальчик оказал активное сопротивление и получил своевременную квалифицированную медицинскую помощь.

Далее обвиняемый, прибегая к демонстрации ножа, совершил возле трупа убитой им супруги действия сексуального характера в отношении падчерицы, после чего изнасиловал ее.

После прибытия сотрудников ОМОН УВД Гомельского облисполкома для пресечения противоправных действий обвиняемый совершил захват и удержание падчерицы в качестве заложника, держа нож в непосредственной близости от ее груди и живота. При этом он принуждал правоохранителей передать ему имевшееся при них оружие, воздержаться от дальнейших действий по его задержанию и покинуть дом.

Обвиняемый удерживал потерпевшую в качестве заложника, пока его не обезвредили сотрудники ОМОН, которые, применив физическую силу, выхватили из его руки нож, задержали его и освободили несовершеннолетнюю.

В тот же день всех детей забрали в больницу, после чего направили в территориальный социально-педагогический центр. Впоследствии они были определены в приемную семью.

На сегодня обвиняемый лишен родительских прав в отношении своих троих детей.

Заместитель Генерального прокурора Республики Беларусь, направляя уголовное дело в суд, оставил без изменения ранее примененную к мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: https://gp.by

