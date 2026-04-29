На шестом заседании Комиссии по правам человека Содружества Независимых Государств, участницей которой является Республика Беларусь, принято решение о проведении в государствах-членах Комиссии творческого конкурса эссе, видеосюжетов, фотографий и рисунков «Право на здоровье», приуроченного к Году охраны здоровья.

Основными целями конкурса являются содействия формированию у граждан культуры здорового образа жизни и ответственного отношения к своему здоровью, а также повышение уровня осведомленности о правах человека в сфере здравоохранения.

Здравоохранение, качественные организация и проведение конкурса будут способствовать дальнейшему укреплению международного авторитета Республики Беларусь в Содружестве.

Национальный отборочный этап конкурса пройдет в государствах-членах Комиссии с 1 мая по 31 августа 2026 года по следующим номинациям: «Лучшее эссе», «Лучший видеосюжет», «Лучшая фотография», «Лучший рисунок».

Узнать больше о правилах конкурса можно в Положении, в котором подробно описаны требования к эссе, видео, фотографиям и рисункам.

Итоги международного этапа будут подведены на седьмом заседании Комиссии по правам человека СНГ в декабре 2026 года.