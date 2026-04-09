Площадкой для обсуждения стал Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека. Спикеры обсудили вопросы от ликвидации последствий и восстановления пострадавших территорий до устойчивого развития регионов. Особый акцент — на людях, которые внесли особый вклад в ликвидацию последствий аварии на ЧАЭС.

«За 40 лет наша страна не просто прошла серьезный путь восстановления, но и наработала бесценный опыт и компетенции, которые позволяют нам жить и работать на нашей земле с хорошими перспективами на будущее», — отметил Дмитрий Алейников.

К обсуждению подключились депутаты, представители общественных организаций, СМИ, молодежь. В ходе диалоговой площадки говорили также о развитии медицины, промышленности, сельского хозяйства на пострадавших территориях, мерах по обеспечению безопасности населения, радиационной защиты.

