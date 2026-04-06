В Гомельской области накануне Радоницы и непосредственно в День поминовения усопших — с 18 по 21 апреля — вводится единый беспропускной режим въезда на кладбища, которые расположены на территориях, отселенных в результате аварии на ЧАЭС. Кроме того, в отдельных районах для этого также определены дополнительные даты.



Как рассказали в Гомельском облисполкоме, всего на отселенных территориях региона, где действует контрольно-пропускной режим, расположено 184 места погребения, в том числе более 90 кладбищ в пределах Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Побывать в этих местах для наведения порядка и поклонения усопшим можно будет с 18 по 21 апреля с 8:00 до 17:00. Для этого достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а также документы на транспортное средство, на котором передвигаетесь.

В облисполкоме уточнили, что дополнительно по сложившимся местным традициям беспропускной режим будет действовать: 12 апреля в Ветковском районе на кладбищах в отселенных деревнях Борьба, Косицкая, Попсуевка, Рудня-Шлягина, Сивинка, а 9 мая в Хойникском районе на кладбищах деревни Борщевка. Специалисты отдельно подчеркнули:

— Кладбища, расположенные на территориях Полесского государственного радиационно-экологического заповедника в Хойникском, Брагинском и Наровлянском районах Гомельской области, одновременно относятся и к пограничной зоне, поэтому для иностранных граждан необходимо дополнительно получить пропуск в пограничную зону в территориальных органах пограничной службы, а для белорусских граждан соответствующий пропуск необходим при посещении кладбищ в пограничной полосе. За подробной информацией необходимо обращаться в Госпогранкомитет.

В облисполкоме напомнили, что в период беспропускного режима для въезда на отселенные территории речь идет только о посещении кладбищ и их благоустройстве. Отклоняться от маршрута запрещено. Специалисты обратили внимание на то, что необходимо учитывать специфику местности, где находятся кладбища. Сегодня это лесные массивы, проезд к местам погребения сопряжен с трудностями — на пути могут встречаться корни, ветви, заболоченность, колеи. Поэтому перед выездом нужно проверить техническое состояние автомобиля, наличие инструмента, заряд мобильного телефона. Будучи на кладбище, необходимо соблюдать меры безопасности: во время наведения порядка использовать марлевые повязки, резиновые перчатки, сменную одежду, чтобы предотвратить контакты с радионуклидами.

