Решение Гомельского облисполкома от 6 апреля 2026 года № 327 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, индекс роста стоимости строительства жилья по сравнению с его ценой на 31 декабря 1991 года для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» установлен в размере 46,70 (в настоящее время – 42,94).

Этот индекс ежеквартально рассчитывается гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 года.

Правовой акт вступает в силу после его официального опубликования.

© Правда Гомель