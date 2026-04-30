В Комитете госконтроля открыты телефоны горячей линии по вопросам вступительной кампании 2026 года. Об этом БЕЛТА сообщили в КГК.

В этом году централизованные экзамены и централизованное тестирование пройдут в единые сроки для выпускников 2026 года, выпускников прошлых лет и выпускников колледжей.

Так, 26 мая состоится ЦЭ по предмету на выбор для 11-классников и ЦТ по предмету на выбор для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей. ЦЭ по белорусскому или русскому языку для 11-классников и ЦТ по белорусскому или русскому языку для выпускников прошлых лет и выпускников колледжей пройдут 29 мая.

Также 2 и 5 июня состоится ЦТ по предмету на выбор для всех абитуриентов. Резервные дни для ЦТ — 18, 20, 22 июня, для ЦЭ — 20 и 22 июня.

В течение вступительной кампании 2026 года в Минске и всех областных центрах будут работать телефоны горячей линии. Обратиться можно в будние дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

Телефон рабочей группы госкомиссии +375 17 327 66 80, e-mail: GK_2026@edu.gov.by.

В областных центрах по вопросам вступительной кампании можно обратиться по следующим номерам: Брестская областная комиссия (+375 162 21 25 08, +375 162 21 18 76), Витебская областная комиссия (+375 212 37 61 82, +375 216 51 09 27, +375 214 46 41 46), Гомельская областная комиссия (+375 232 23 83 85, +375 232 23 83 68), Гродненская областная комиссия (+375 152 79 88 40, +375 152 79 88 16), Минская областная комиссия (+375 17 379 09 06, +375 17 232 76 96), Могилевская областная комиссия (+375 222 62 47 75).