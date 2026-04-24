Проанализировав период апрельских праздничных перевозок, Белорусская железная дорога принимает меры по обеспечению транспортной мобильности населения на время предстоящих майских праздников. В период с 29 апреля по 12 мая 2026 года назначено 46 дополнительных поездов. Так, в международном сообщении во взаимодействии с ОАО «РЖД» назначено 20 дополнительных поездов, а в межрегиональном сообщении будут курсировать еще 26 дополнительных поездов.





Дополнительно к назначенным поездам увеличено количество мест в графиковых поездах. Организовано курсирование более 350 дополнительных вагонов.

Наибольшее количество поездов предусмотрено на 30 апреля и 3 мая 2026 года.

Работа в данном направлении будет продолжена.

В период с 17 по 22 апреля Белорусской железной дорогой во внутриреспубликанском и международном сообщениях перевезено более 920 тысяч пассажиров.

Белорусская железная дорога обращает внимание пассажиров на прогнозируемый высокий спрос в предстоящие праздничные дни и рекомендует заблаговременно позаботиться о приобретении проездных документов.

Более подробную информацию о назначенных дополнительных поездах, времени их отправления и стоимости проезда можно получить на официальном интернет-сайте Белорусской железной дороги www.rw.by, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» или по телефону 105 Контакт-центра БЖД.

