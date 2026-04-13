Конкурс объявлен и проводится в рамках Года белорусской женщин. Основная тема – вклад женщин в Победу в тылу и на передовой.

По итогам заседания жюри из числа представителей военного комиссариата Буда-Кошелевского и Чечерского районов и Уваровичского центра детского творчества исследовательская работа Натальи Дребенковой (руководитель Клара Климова, учитель начальных классов), повествующая о боевом пути военной медсестры Веры Спиридоновны Дедиковой, признана лучшей и примет участие в областном этапе конкурса.

Призерами районного этапа также стали: учащаяся средней школы №1 г. Буда-Кошелево – Школы мира Софья Евстратенко (руководитель Виктория Тиличенко) и учащаяся Узовской школы Владислава Погарцева (руководитель Ирина Погарцева), занявшие 2-е место, 3-е место разделили Ангелина Силаева из Гусевицкой школы (руководитель Татьяна Гудкова) и Тимофей Поданев из Октябрьской школы (руководитель Максим Авдашков).

Подготовила Наталья Логунова

Фото из архива участников