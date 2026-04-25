IV Съезд Белорусской партии «Белая Русь» проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

«Сегодня в партии 84 тыс. человек. Это активные граждане, патриоты Родины и люди, которые готовы высказывать свою гражданскую позицию, участвовать в политической жизни страны и, конечно же, следовать идеям и программам Белорусской партии «Белая Русь», — сказала председатель партии Ольга Чемоданова.

В съезде участвуют порядка 600 делегатов из каждого региона страны. У него обширная повестка. Это принятие обновленной программы партии, которая состоит из шести блоков: политическое участие, социальная и региональная политика, сильная экономика, национальная безопасность и международное сотрудничество. По словам Ольги Чемодановой, при обновлении программы внимание уделялось регионам: «Мы учитывали предложения, которые поступали нам из всех уголков страны. Каждый регион — это свой потенциал, свои особенности. И это нужно было учесть».

«Стратегической целью для партии является консолидация общественно-политического общества вместе с государственными органами. И для нас принципиально важно стремиться следовать целям и идеям Президента, сохраняя суверенное государство и развивая нашу Беларусь», — подчеркнула Ольга Чемоданова.

«Белая Русь» — самая молодая политическая сила в стране, но она компенсирует «молодость» своей активностью, широким партийным творчеством, здоровой амбициозностью, как и положено партии народного большинства, партии сторонников Президента, — сказала Ольга Чемоданова. — Мы должны действовать решительно и оперативно, если хотим задавать темп партийного строительства в стране, а не просто реагировать на изменения политической конъюнктуры. Согласно Директиве №12 «О реализации основ идеологии белорусского государства», политические партии являются субъектом реализации государственной идеологической политики. И наша партия как ведущая политическая сила в Беларуси получила новые возможности для развития».

В адрес съезда поступили приветственные адреса от 13 зарубежных политических партий.



Перед началом пленарного заседания состоялось торжественное открытие интерактивной фотовыставки «НЕСГИБАЕМЫЕ. Фотолетопись подвига», посвященной женщинам, поднимавших из руин заводы, пахавших поля, учивших детей в послевоенные годы, а также о современных доярках-рекордсменках, женщинах-станочницах, работающих на высокотехнологичных производствах и в других сферах. Данная выставка — часть большого проекта Белорусской партии «Белая Русь» и Национальной библиотеки — «Заслуга. Признание. Будущее», приуроченного к Году белорусской женщины.-0-