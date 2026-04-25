IV Съезд Белорусской партии «Белая Русь» проходит в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.
«Сегодня в партии 84 тыс. человек. Это активные граждане, патриоты Родины и люди, которые готовы высказывать свою гражданскую позицию, участвовать в политической жизни страны и, конечно же, следовать идеям и программам Белорусской партии «Белая Русь», — сказала председатель партии Ольга Чемоданова.
«Стратегической целью для партии является консолидация общественно-политического общества вместе с государственными органами. И для нас принципиально важно стремиться следовать целям и идеям Президента, сохраняя суверенное государство и развивая нашу Беларусь», — подчеркнула Ольга Чемоданова.
«Белая Русь» — самая молодая политическая сила в стране, но она компенсирует «молодость» своей активностью, широким партийным творчеством, здоровой амбициозностью, как и положено партии народного большинства, партии сторонников Президента, — сказала Ольга Чемоданова. — Мы должны действовать решительно и оперативно, если хотим задавать темп партийного строительства в стране, а не просто реагировать на изменения политической конъюнктуры. Согласно Директиве №12 «О реализации основ идеологии белорусского государства», политические партии являются субъектом реализации государственной идеологической политики. И наша партия как ведущая политическая сила в Беларуси получила новые возможности для развития».
В адрес съезда поступили приветственные адреса от 13 зарубежных политических партий.