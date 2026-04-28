Благоприятная психоэмоциональная рабочая среда: путь к процветанию работников и сильной организации – основная тема мероприятия, приуроченного ко Всемирному дню охраны труда.

Участие в нем приняли заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Светлана Серафимович, Гомельского межрайонного отделения филиала «Госэнергогазнадзор» по Гомельской области, районного отдела по ЧС, районной энергогазинспекции, РОВД, райЦГЭ, руководители и специалисты по охране труда предприятий и организаций, председатели ППО.

Перед пленарной частью участники мероприятия посетили производственные цеха СП «АПИМАК»-ОАО, ознакомились с продукцией, выпускаемой на предприятии, условиями труда и отдыха, созданными для членов трудового коллектива, также увидели, как работает система по охране труда на практике.

Началось заседание с торжественного момента – вручения дипломов райисполкома победителям смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда на территории района за 2025 год. Среди организаций промышленности победителем признано СП «АМИПАК»-ОАО, среди учреждений образования – Бушевская средняя школа.



Управляющий в деле об экономической несостоятельности СП «АМИПАК»-ОАО Валентина Жукова проинформировала об организации работы по охране труда на предприятии.

Как складывается ситуация с производственным травматизмом в целом по району, об основных типах нарушений доложил начальник отдела занятости и социально-трудовых отношений управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Василий Вамбриков.

Опытом реализации на базе КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» пилотного проекта по минимизации рисков травмирования на производстве, связанных с нахождением работников в состоянии алкогольного опьянения, поделился инженер по охране труда Евгений Поздняков. В ходе обсуждения было отмечено, что данный проект уже продемонстрировал свою актуальность и результативность, может быть внедрен не только в сфере ЖКХ.

Ведущий инженер по охране труда центральной районной больницы Людмила Мутакова рассказала о необходимости организации благоприятной психоэмоциональной рабочей среды на предприятиях района как важной составляющей в вопросе охраны труда.

Технический инспектор труда Гомельской областной организации Белорусского профсоюза работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы обслуживания Денис Мишаков довел информацию об осуществлении общественного контроля по соблюдению требований охраны труда, а также остановился на конкретных случаях производственного травматизма, причинах их возникновения.

Старший инспектор ДПС ОГАИ ОВД райисполкома Андрей Сергачев напомнил о необходимости соблюдения правил дорожного движения, а также профилактических мерах, направленных на предотвращение ДТП. Акцент был сделан и на проведении техосмотров, исправности сельхозтехники, особенно в период полевых работ.

Подводя итоги, Людмила Кураликова нацелила всех заинтересованных на совместную и системную работу по организации охраны труда. Со стороны администрации необходимо приложить все усилия, чтобы рабочие места и сами работники были обеспечены всем необходимым. Особое внимание следует уделить и профилактической работе: каждый член трудового коллектива должен соблюдать правила и руководствоваться инструкциями по охране труда.

Наталья Логунова

Фото автора