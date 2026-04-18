Участие в республиканском субботнике приняли не только представители учреждений, организаций городского поселка, но и местные жители. На территории городища они вырубали дикорастущую поросль, убирали листву. Здесь же были высажены саженцы туй и установлена лавочка. Как отметила заместитель директора по основной деятельности Уваровичской школы Татьяна Климова, благоустройство территории, где живешь и работаешь, – это важное и нужное дело.

– На этом месте – наша история. Здесь не только жили наши древние предки, но и покоятся воины, погибшие в годы Великой Отечественной войны. Так что содержать городище в чистоте – святая обязанность для всех нас, – уверена Татьяна Владимировна. – Тем более что оно входит в десятку знаковых мест района, и посещают его не только уваровчане, но и гости. Как радушные хозяева мы всегда должны следить за тем, чтобы данная территория имела опрятный вид.

Преобразилось сегодня и гражданское кладбище. Там жители горпоселка совместно с представителями РОЧС, КЖУП «Буда-Кошелевский коммунальник» и производственного участка «Уваровичи» автобусного парка №1 демонтировали старое и установили новое ограждение.

Евгений Коновалов

Фото автора