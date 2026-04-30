Мероприятие объединило на знаковом для уваровчан месте руководство района, лидеров и актив партии «Белая Русь», районных общественных объединений, молодое поколение, жителей горпоселка.

Областная патриотическая акция «Сад Победы» стартовала в прошлом году и была приурочена к 80-летию Великой Победы. Тогда, в апреле 2025-го, 80 саженцев яблонь высадили вблизи братской могилы будакошелевцы разных поколений. В этом году «Сад Победы» по инициативе партии «Белая Русь» пополнился новыми саженцами, а братская могила приобрела новый облик.

В числе участников акции – заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай, председатель Гомельского областного отделения Белорусской партии «Белая Русь» Дмитрий Черняков, руководитель секретариата Гомельского областного отделения Белорусской партии «Белая Русь» Оксана Петроченко.

Открывая торжественный митинг, Дмитрий Черняков отметил: «Наша Победа была завоевана ценой неимоверных усилий и огромных потерь, кровью солдат, слезами матерей, жен и детей. Тысячи похоронок пришли в семьи наших земляков, тысячи воинов не переступили порог родного дома, заплатив своими жизнями за наше с вами благополучие. И сколько бы не прошло с мая 1945 года, подвиг нашего народа в той войне никогда не померкнет, а День Победы будет особо значимым праздником, объединяющим и героев тех событий, и все поколения наследников победителей. Сегодня мы склоняем головы перед памятью мужественных и отважных отцов, дедов и прадедов, давших нам право на жизнь, мирное небо. Дорогие однопартийцы, сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа, патриотизм является долгом каждого гражданина Республики Беларусь. Действительно, сегодня частью нашего духовного мира, нашей идеологии является Великая Победа. Помнить, какой ценой далась Победа в Великой Отечественной войне, – это священный долг ныне живущих поколений. И мы делаем все возможное, чтобы над нашей любимой Беларусью всегда было ясное и мирное небо. Важной задачей партии является сохранение исторической правды, и все мы, участники митинга, никому не позволим ее осквернить. Своими конкретными делами, проведением митингов, встреч с молодежью и ветеранами, благоустраивая памятные места, мы подтверждаем, что памяти этой верны».

К жителям и гостям района обратился Артем Гришай: «Накануне 81-й годовщины Великой Победы мы собрались на этом памятном месте в рамках областной акции Гомельского областного отделения Белорусской партии «Белая Русь» «Сад Великой Победы». Впереди знаковая дата для всего белорусского народа, для тех, кто чтит память героев Великой Отечественной войны, ведь сохранение исторической памяти очень важно для будущих поколений. Символично проведение патриотической акции на этом священном месте, где увековечена память о 399 жителях городского поселка Уваровичи, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины в Великой Отечественной войне, на месте, которое внесено в десятку памятных исторических мест района. В то время, когда в Европе безжалостно разрушают памятники советских солдатам, которые ее освободили, мы приумножаем и сохраняем память о великом подвиге нашего народа. Пусть сад Победы, высаженный руками патриотов страны, станет символом того, что подвиг наших предков никогда не будет забыт, а их корни, как и наша память, будут крепко держаться за родную землю». От имени районного исполнительного комитета, районного Совета депутатов Артем Сергеевич поблагодарил всех, кто принимает участие в акции, и пожелал прежде всего крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба.

В дань глубокой памяти и бесконечной благодарности погибшим в годы Великой Отечественной войны участники митинга возложили цветы и почтили их память минутой молчания.

В Уваровичской школе партийцы и члены молодежного крыла партии посетили музейные комнаты учреждения образования, а также обсудили вопросы взаимодействия учреждений и организаций с районным отделением партии «Белая Русь» и его роли в гражданско-патриотическом воспитании молодого поколения.

На выездном заседании областного общественно-политического центра партии «Белая Русь» основной темой стало сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа. Среди ключевых тезисов для обсуждения были конкретные инструменты и партийные проекты, направленные на сохранение памяти о Великой Победе, реализация областного проекта «Сад Великой Победы» на базе Буда-Кошелевского района, развитие патриотических центров и музейных экспозиций в учреждениях образования как живой памяти о героическом прошлом, формирование активной гражданской позиции и развитие патриотических ценностей как стратегических задач Программы партии, утвержденной на IV съезде.

Подводя итоги, Дмитрий Черняков высоко оценил деятельность районного отделения партии по различным направлениям деятельности, поблагодарил организаторов за мероприятие, вручил благодарственное письмо районного отделения партии члену «Белой Руси» Наталье Прищеповой и обозначил важные акценты: «Первое – это передача исторической памяти молодому поколению. Молодежь должна понимать, какой ценой досталась Победа, и осознавать, насколько хрупок сегодняшний мир. У нас уже больше восьмидесяти лет мирного неба, и мы порой начинаем воспринимать это как норму. Именно такие мероприятия, как сегодняшние, воспитывают в ребятах уважение к своей стране. Они вырастут и будут помнить то, что видели в музеях: страшные фотографии того, к чему приводит бесчеловечное отношение к людям. Пример Украины – наглядное тому подтверждение. Особенно приятно, что Будакошелевщина – действительно сильный район. Здесь много инициатив, чувствуется неформальный подход, который задевает за живое. Все мероприятия, которые вы здесь генерируете, мы обязательно будем поддерживать, в том числе и со стороны молодежного движения. Второе – это приоритеты. Сегодня на первый план выходят сильные регионы. Партия не должна отставать от процессов, которые происходят в стране. Наоборот, мы – движущая сила экономических, международных и политических процессов. Все, что происходит в Беларуси, должно проходить через нашу партийную работу. Два ключевых направления: развитие регионов и цифровизация – даже на уровне районов. Именно из таких маленьких шагов складывается большое развитие страны.

Мы, Гомельское областное отделение партии, не стоим на месте. Используем разные форматы, например, выездные приемы в общественно-политических центрах. Это не просто приемные по личным вопросам, а настоящие площадки, где инициативы могут быть услышаны и поддержаны.

Зачем все это нужно? С одной стороны, чтобы ребята чувствовали себя спокойно и уверенно. С другой стороны, чтобы их инициативы не пропадали, а получали реальную поддержку. Потому что уже завтрашнее поколение возьмет на себя не только партийные, но и общегосударственные задачи. Нам нужны настоящие патриоты – уверенные в завтрашнем дне. Партия готова и обучать, и продвигать такие начинания, и при необходимости финансировать их. Движение «ИСКРА» работает – и будет работать дальше».

Наталья Логунова

Фото Татьяны Титоренко