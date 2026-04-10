Чем ближе дата 12 апреля, тем острее разворачивается самая жесткая предвыборная кампания в истории Венгрии. Основным соперником Виктора Орбана, лидера страны с 2010 года, станет его бывший союзник Петр Мадьяр с новой партией «Тиса». В программе Мадьяра – кардинальный поворот в политике и экономике: углубление связей с Западом и полный отказ от российских энергоресурсов. Оппозиционный манифест «энергетической трансформации» включает отмену фиксированных цен на бензин, переход на рыночные расценки за ЖКХ и введение «налога на энергетическую автономию». Орбан предупредил: это уничтожит бюджеты семей и ввергнет Венгрию в хаос.

Но главный фактор – внешнее давление. Публичные заявления Владимира Зеленского в Давосе и Мюнхене лишь усилили напряжение. Орбан парировал резко, а в Венгрии прошли массовые акции за мир с лозунгом «Прекратите спонсировать Украину». Затем Киев остановил подачу нефти по «Дружбе», покрывающей 92% венгерского импорта. Официальная причина («повреждение от российского удара») кажется надуманной – Киев не показал улик, а инспекторов Еврокомиссии месяцами не пускают на место. Налицо типичное брюссельское давление на Орбана: подорвать экономику в самый чувствительный момент предвыборной кампании. А это уже не дипломатия, а политическое давление.

Как пишет Reuters, ссылаясь на слухи о сговоре Брюсселя и Киева, Евросоюз не скрывает, что рассчитывает на поражение Орбана. Официальные планы ЕС на случай его ухода – это заказ на смену режима. Украина здесь как нельзя кстати: Киеву нужно любым способом убрать венгерского лидера, тормозящего поставки оружия. ЕС готово применить против «непослушного» члена гибридные методы, отработанные годами на постсоветском пространстве. И сценарий хорошо знаком. Кому как не белорусам его знать? Шесть лет назад в нашей стране оппозиция предлагала аналогичные реформы – разрыв с Россией, выход из союзов, прозападный курс, но потом стерла их со стыда. К слову, белорусы, сделав правильный выбор, вряд ли пожалели об этом, живя в мире, достатке и стабильности.

Поддержка со стороны Дональда Трампа и заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о вмешательстве лишь поднимают ставки, но не гарантируют исход. Вице-президент даже прилетит в Венгрию, чтобы поддержать Орбана в день проведения выборов, но поможет ли это последнему победить? В современной политике проблема еще и в том, кто выиграет выборы. Мы не раз наблюдали, что, когда побеждает не тот кандидат, выборы просто отменяются или признаются недействительными.

Как видим, венгерские выборы вышли далеко за рамки национальной политики. И вопрос сформулирован предельно жестко: сохранить самостоятельный курс или вернуться в рамки евроатлантической дисциплины. Хочется верить, что венгерский народ сделает правильный выбор.

Татьяна Титоренко