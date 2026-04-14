По заявлению Генеральной прокуратуры Верховный Суд Беларуси признал Европейский гуманитарный университет экстремистской организацией, сообщили БЕЛТА в управлении взаимодействия со СМИ надзорного ведомства.

Деятельность иностранной организации «Европейский гуманитарный университет» (Europeаn Humanities University) с входящими в ее состав структурными подразделениями запрещена на территории Беларуси с использованием ее символики и атрибутики.

В Генпрокуратуре отметили, что с 2005 года ЕГУ функционирует в Литовской Республике, его деятельность курируется и финансируется иностранными государствами, в том числе Европейского союза, а также неправительственными организациями и фондами.

«Университет, позиционируя себя в качестве белорусского вуза в изгнании, проводит целенаправленную работу по дестабилизации социально-политической обстановки в стране, оказывает методическую, организационную и финансовую помощь представителям радикально политизированных группировок и деструктивных иностранных неправительственных организаций, используется специальными службами некоторых соседних государств для нанесения ущерба интересам Беларуси в политической, гуманитарной и информационной сферах», — подчеркнули в надзорном ведомстве.

При этом, как пояснили в Генпрокуратуре, декларируемые цели — подготовка белорусской молодежи к реализации западных сценариев трансформации политической системы, продвижение так называемых демократических ценностей, «альтернативных» трактовок исторических, культурных и иных событий,

Для их достижения ЕГУ взаимодействует с представителями различных экстремистских и террористических организаций.

Для вовлечения новых сторонников в свою противоправную деятельность, обеспечения финансирования задействованы многочисленные интернет-ресурсы, включая социальные сети и мессенджеры, информационная продукция которых решениями белорусских судов признана экстремистскими материалами.

«Поскольку деятельность университета направлена на совершение посягательств на независимость, территориальную целостность, суверенитет, основы конституционного строя, общественную безопасность Республики Беларусь, а преступные действия ряда его преподавателей и выпускников подтверждены материалами уголовных дел о разжигании социальной вражды и розни, заговоре с целью захвата государственной власти, призывах к мерам ограничительного характера, а также о совершении других тяжких и особо тяжких преступлений, судом допущено немедленное исполнение принятого решения», — отметили в надзорном ведомстве.

belta.by