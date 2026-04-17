Центральная тема встречи во главе с членом Совета Республики, председателем областного Совета депутатов Екатериной Зенкевич — взаимодействие органов местного самоуправления с целью повышения качества жизнедеятельности населения.

Участники обсудили эффективные формы работы с населением, благоустройство территорий и создание комфортных условий для жизни в каждом сельсовете. На примере работы отдельных сельсоветов депутаты изучили современную модель оказания бытовых услуг, реализацию гражданских инициатив, а также оценили качество медицинского обслуживания в сельской местности.

В райцентре гости возложили цветы к памятнику отселенным деревням, расположенному у храма Преображения Господня, а также заложили яблоневую аллею в честь Года белорусской женщины.

Итоги подвели на пленарном заседании.

Гомельщина официально