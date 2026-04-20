Регистрация официально завершится 22 числа включительно.
Но самая важная информация – пропуска. Нужно не просто зарегистрироваться онлайн, а физически забрать в пункте регистрации пропуск. И сделать это нужно ТОЖЕ ДО 22 ЧИСЛА включительно.
Запомните:
Без бумажного пропуска не допустят до тестирования, даже если зарегистрирован.
График работы пунктов регистрации:
— 20 числа до 18.00;
— 22 числа с 9.00 до 19.00.
При себе обязательно иметь паспорт.
Что делать прямо сейчас:
— проверить, зарегистрирован ли ты;
— взять паспорт;
— прийти в пункт регистрации сегодня или 22-го, но не позже 19.00.
Важный нюанс:
Онлайн-регистрация будет работать только до 12:00 22 числа.
Но не переживайте! Если не успеете онлайн – вы можете зарегистрироваться прямо в пункте регистрации и сразу же забрать пропуск за одно посещение.
Количество мест в каждом пункте тестирования и по каждому предмету ограничено. Чем позже вы решите зарегистрироваться, тем меньше шансов попасть в удобный пункт или на нужную дату.
Удачи на ЦТ! Ты справишься. Главное – не потеряй пропуск после получения.