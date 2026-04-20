Регистрация официально завершится 22 числа включительно.

Но самая важная информация – пропуска. Нужно не просто зарегистрироваться онлайн, а физически забрать в пункте регистрации пропуск. И сделать это нужно ТОЖЕ ДО 22 ЧИСЛА включительно.

Запомните:

Без бумажного пропуска не допустят до тестирования, даже если зарегистрирован.

График работы пунктов регистрации:

— 20 числа до 18.00;

— 22 числа с 9.00 до 19.00.

При себе обязательно иметь паспорт.

Что делать прямо сейчас:

— проверить, зарегистрирован ли ты;

— взять паспорт;

— прийти в пункт регистрации сегодня или 22-го, но не позже 19.00.

Важный нюанс:

Онлайн-регистрация будет работать только до 12:00 22 числа.

Но не переживайте! Если не успеете онлайн – вы можете зарегистрироваться прямо в пункте регистрации и сразу же забрать пропуск за одно посещение.

Количество мест в каждом пункте тестирования и по каждому предмету ограничено. Чем позже вы решите зарегистрироваться, тем меньше шансов попасть в удобный пункт или на нужную дату.

Удачи на ЦТ! Ты справишься. Главное – не потеряй пропуск после получения.

Республиканский институт контроля знаний