17 апреля поезд №757 Гомель-Минск отправлением из Гомеля в 7.28 и прибытием в Минск в 10.42 по техническим причинам (неисправность электропоезда) остановлен на перегоне Красный Берег-Телуша.

Белорусская железная дорога принимает оперативные меры для организации доставки пассажиров. В этих целях на перегон направлен вспомогательный локомотив.

Ориентировочное время опоздания поезда на конечную станцию составит 1 час 40 минут.

Более подробную информацию можно получить по телефону 105 Контакт-центра БЖД.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за причиненные неудобства.

БЧ. Official