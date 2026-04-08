Управление по работе с плательщиками по Буда-Кошелевскому району инспекции МНС по Жлобинскому району напоминает, что основаниями для приостановления (исключения) нахождения автомобильных перевозчиков в Реестре автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении, ограничения доступа к информационным системам и ресурсам, в том числе являются:

отсутствие субъекта хозяйствования по месту государственной регистрации, указанному в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

непредставление, неоднократное представление в налоговые органы недостоверной информации о выполненных автомобильных перевозках;

работа на линии с выключенной программной кассой или с выключенным кассовым суммирующим аппаратом, совмещенным с таксометром, либо без таких программной кассы или кассового суммирующего аппарата (за исключением случаев, установленных актами законодательства), а равно умышленное вмешательство в работу спидометра, программной кассы или кассового суммирующего аппарата, совмещенного с таксометром.

Указанные основания изложены в Указе Президента Республики Беларусь от 25.01.2024 №32 «Об автомобильных перевозках пассажиров».

