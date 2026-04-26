Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Петриковский район поднял тему сохранности крупного рогатого скота и привел недавние вопиющие факты падежа молодняка КРС, передает корреспондент БЕЛТА.





Глава государства обратил внимание на случай, который имел место в Рогачевском районе. В одном из хозяйств Комитет госконтроля выявил факт сокрытия падежа телят. Позже материалы проверки были переданы главе государства.

Сразу по прилете в Мозырский район 24 апреля Александр Лукашенко указал на этот факт председателю Гомельского облисполкома Ивану Крупко и продемонстрировал фотографии, сделанные Комитетом госконтроля. «Это называется ужас. Я понимаю, что в отдельных местах, понимаю, что они концентрируют негатив (материалы проверки. — Прим. БЕЛТА). Но это больше, чем уголовное дело», — заявил тогда Президент.

Речь об этих фактах снова зашла в ходе рабочей поездки Александра Лукашенко в Петриковский район 26 апреля. «Видел фотографию Герасимова (председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов. — Прим. БЕЛТА): гектар земли и на поверхности валяются погибшие телята», — сказал он.

«Уже в СИЗО (руководитель хозяйства. — Прим. БЕЛТА), — доложил Василий Герасимов. — Нашли еще два места».

«В СИЗО — правильно сделал. Это же безобразие. Я хотел журналистам показать только одну фотографию. Они с ума сойдут, особенно городские», — заявил Президент.