Министерство образования объявило планы приема в белорусские учреждения высшего образования на 2026 год. В новом учебном году количество бюджетных мест увеличится на 1,3 тысячи, тогда как набор на платной основе сократится на 500 мест.

О чем говорят плановые цифры приема в вузы и колледжи

На пресс-конференции, посвященной вступительной кампании-2026, первый заместитель министра образования Александр Баханович сообщил, что в этом году вузы Беларуси примут свыше 49 тыс. первокурсников. Эта цифра почти на 900 человек больше, чем год назад. На бюджетные места зачислят 33,1 тыс. абитуриентов, на платной основе смогут учиться 16 тыс. ребят.

По словам Александра Бахановича, структура приема остается традиционной:

• 3,9 тыс. – будущих педагогов (почти 12% от общего числа абитуриентов);

• 3,7 тыс. – медиков (11,2%);

• 3,1 тыс. – аграриев (9,4%);

• около 7,7 тыс. инженеров – практически каждый четвертый абитуриент (23,3%).

Он отметил, что в этом году не изменился перечень наиболее востребованных экономикой профессий. В списке 69 специальностей, в которых сегодня нуждаются организации реального сектора экономики и социальной сферы страны.

– На эти специальности одаренные абитуриенты, например, медалисты, победители олимпиад, могут поступить без вступительных испытаний, – констатировал первый замминистра.

Александр Баханович сообщил, что план приема в колледжи для получения среднего специального образования составляет около 38,9 тыс. человек. Из них примерно 31,4 тыс. первокурсников будут обучаться за счет бюджета, а около 7,5 тыс. – на платной основе. На дневную форму обучения за счет бюджета колледжи примут порядка 30 тыс. абитуриентов, в том числе 22,3 тыс. ребят с базовым образованием и 7,78 тыс. – с аттестатами об общем среднем или дипломами профессионально-технического образования.

Для получения профессионально-технического образования колледжи планируют набрать около 29 тыс. абитуриентов, из которых примерно 28,1 тыс. – на дневную форму. На базе общего базового образования зачислят почти 23,4 тыс. человек, на основе общего среднего – около 4,4 тыс., а после специального образования – 414 человек. На вечернюю форму планируют зачислить около 700 абитуриентов, на заочную – 185.

В вуз – по собеседованию

Как рассказал первый заместитель министра образования Александр Баханович, в 2026 году сохранена возможность поступления в вузы Беларуси по собеседованию для выпускников профильных классов профессиональной направленности.

К кандидатам предъявляют определенные требования: в аттестате должны быть отметки по профильным предметам не ниже 8 баллов, по остальным – не ниже 7 баллов. Также потребуется рекомендация педсовета. При этом вопросы, которые могут задать на собеседовании, можно найти на сайтах вузов.

Прием документов и сами собеседования пройдут в первые дни вступительной кампании. В этом году инженерные классы оканчивают около 4 тыс. школьников, педагогические – 4,6 тыс., военно-патриотические – 3,6 тыс. ребят, озвучил статистику первый заместитель министра.

Победители университетских олимпиад – вне конкурса

Напомним, что университетские олимпиады прошли в феврале в 21 региональном вузе страны. Победители рекомендованы к зачислению в вузы без вступительных испытаний.

Прием документов и зачисление этой категории абитуриентов планируют провести с 27 июня по 2 июля перед основной вступительной кампанией.

Новации целевой подготовки

План приема абитуриентов на целевую подготовку в белорусские вузы будет утвержден до 1 мая, сообщил в ходе брифинга начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Пищов. Сейчас проводится анализ заявок, на основе которого сформируют плановые цифры приема. В прошлом году на условиях целевой подготовки в вузы были зачислены около 5,9 тыс. человек.

Сергей Пищов уточнил, что порядок заключения договоров и подачи документов для будущих целевиков остается прежним. В экзаменационные комиссии войдут преподаватели вузов и школьные учителя, а ответы на первое профильное испытание будут фиксироваться на видео и аудио. При этом минимальный средний балл аттестата для претендентов должен быть не ниже 7, за исключением наиболее востребованных специальностей.

Среди новаций – в билеты внутренних экзаменов для целевиков по физике, математике, химии и биологии добавят практические задания. Перечень вопросов уже размещен на сайтах вузов и на портале Министерства образования.

Еще одной особенностью кампании станет обязательное наличие конкурсной ситуации как на этапе подачи документов, так и по итогам экзаменов. Если конкурс не состоится, целевые места будут переданы в общий набор, а абитуриенты смогут участвовать в поступлении на общих основаниях.

К тому же, как отметил Сергей Пищов, утвержден перечень специальностей, по которым будет осуществляться целевая подготовка. В него вошли наиболее востребованные направления для экономики: педагогика, медицина, инженерия и сельское хозяйство.

После утверждения плана организации-заказчики начнут заключать договоры с абитуриентами. Для удобства поступающих будет доступна интерактивная карта, где собрана информация о работодателях и вузах.

Сроки приемной кампании для целевиков останутся прежними: подача документов пройдет с 27 июня по 2 июля, вступительные испытания – с 4 по 10 июля, зачисление – до 12 июля.

Сроки вступительной кампании на бюджет и платные места

В учреждениях высшего образования Беларуси вступительная кампания на общих основаниях стартует 12 июля. Никаких изменений по сравнению с прошлым годом нет.

Прием документов от абитуриентов на бюджетные места пройдет с 12 по 17 июля. Вступительные испытания по ряду специальностей в большинстве вузов запланированы с 18 по 25 июля, в их числе, к примеру, творческие направления и специальности, на которые поступают выпускники колледжей на условиях сокращенного обучения. Зачисление первокурсников на бюджетные места завершится к 27 июля.

На платную форму получения образования прием документов приемные комиссии вузов продолжат до 1 августа, зачисление на платные места запланировано на 3 августа.

