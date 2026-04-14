Основная цель мероприятия заключалась в оказании помощи в трудоустройстве молодежи в свободное от учебы время. Заместитель начальника управления Ольга Лукашенко разъяснила законодательство, регулирующее занятость молодежи, и рассказала, как можно устроиться на временные и сезонные работы. С имеющимися вакансиями учащихся старших классов гимназии г. Буда-Кошелево и СШ №1 ознакомили представители управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома, сельхозпредприятий, ЦРБ, РОВД, РОЧС, ОСВОДа, лесхоза, ДРСУ-184, СП «Амипак»-ОАО. Потенциальные работодатели вручили ребятам тематические буклеты с информацией о своих предприятиях и востребованных специальностях.

Варианты трудоустройства в летний период предложила и первый секретарь РК ОО «БРСМ» Марина Габис. Она рассказала о деятельности студенческих отрядов и пригласила ребят пополнить их ряды. А психолог ТЦСОН Анастасия Ковалева провела тест на профориентацию.

В ходе мероприятия инспектор по делам несовершеннолетних ОВД райисполкома Наталья Голубева напомнила об ответственности за совершение правонарушений, председатель районной организации ОСВОД Владимир Алейников – о правилах поведения на воде, инспектор РОЧС Александр Хацулев – о правилах по недопущению чрезвычайных ситуаций в летний период.

В завершение учащиеся имели возможность пообщаться с нанимателями и получить подробные ответы на интересующие их вопросы.

Евгений Коновалов

Фото автора