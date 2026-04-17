Десятый районный фольклорный праздник по традиции развернулся на площадке перед Уваровичским городским Домом культуры. Для гостей фестиваля организовали творческие мастер-классы, выставки декоративно-прикладного искусства, а также каждый мог полюбоваться креативными и красочными скворечниками сельских мастеров и учреждений. Оценивало качество подготовки, творческий подход и артистизм участников фестиваля компетентное жюри.

Участников мероприятия поприветствовал председатель районного Совета депутатов Сергей Халдай. Он отметил масштабность фестиваля, его объединяющую силу и значимость в творческой жизни района. За 10 лет фестиваль скворечников стал брендом Будакошелевщины. Сергей Анатольевич поблагодарил представителей сельских территорий за активное участие, уникальность работ, сделанных собственными руками. Пожелал участникам успехов в творческом состязании, а фестивалю – процветания и дальнейшего роста.

По итогам конкурса скворечников «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца!» первое место присуждено мастерам Октябрьского сельсовета, второе завоевали умельцы Губичкого сельсовета, третье – Рогинского сельсовета.

Дипломом «За лучший скворечник» отмечен Узовский сельсовет, «За креативное представление выставочных работ» – Уваровичский.

В конкурсе обрядовых песен (закличек) весеннего цикла «Жаворонки прилетели» дипломом отмечен народный коллектив любительского творчества «Насустрач душы». Победители и участники фестиваля получили памятные подарки от учреждений и районных общественных объединений.

В ближайшее время скворечники закрепят на деревьях и птицы обретут новый дом.

Татьяна ТИТОРЕНКО

Фото автора