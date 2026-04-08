В районе продолжается сев яровых зерновых культур. Аграрии засеяли 6314 га, что составляет 72 процента от запланированной площади.



Трудятся в поле и хлеборобы ОАО «Экспериментальная база «Пенчин». Как отметил главный агроном хозяйства Владимир Матузко, всего яровых колосовых предстоит посеять на 1790 га. С начала проведения весенне-полевых работ было посеяно 540 га овса, сейчас хлеборобы работают с ячменем – внесли семена на 250 га из 300. После него наступит очередь пшеницы и вико-овсяной смеси. Владимир Алексеевич подчеркнул, что обеспеченность кадрами и техническая оснащенность позволяют уложиться с посевной в агрономические сроки.

В числе других механизаторов на севе ячменя занят Сергей Семенов. О таких людях говорят: мастер на все руки. Со многими поломками техники механизатор справляется самостоятельно прямо в поле. Он ответственно относится к работе, поэтому неоднократно входил в число лучших на посевной. Был передовиком и в уборке зерновых культур.

– Я сам из Уваровичей. В сельском хозяйстве работаю более 40 лет, – поделился Сергей Николаевич. – Как сел подростком за руль трактора, так и продолжаю трудиться трактористом. Мне часто задавали вопрос, не пора ли сменить профессию? Но мое призвание – быть земледельцем.

Привык к полям и Роман Эшмуратов, который на МТЗ-3022 с агрегатом КШПМ-10 выполняет предпосевную обработку почвы. Уроженец Глазовки уже 14 год работает в сельхозпредприятии: культивирует землю, вносит органику, заготавливает корма.

– Чтобы урожай выдался хорошим, надо правильно подготовить площади под посев культур, – говорит механизатор. – Если сделать все без ошибок, растения будут устойчивыми за счет сохранения в почве влаги и уничтожения сорняков. С помощью культиватора я обеспечиваю равномерные всходы.

Так же, как и его более опытный товарищ, Роман Абдураимович многие поломки в технике и агрегатах устраняет непосредственно в поле. Вот и сегодня оперативно справился с неполадкой одного из элементов трактора. Аграрий понимает: на посевной важна каждая минута.

