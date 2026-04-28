В отделе внутренних дел райисполкома состоялась встреча личного состава подразделения с ветеранами отдела и воспитанниками военно-патриотического клуба «Рубеж», в рамках которой прошло торжественное вручение ведомственных наград.

Приказом Департамента по ядерной и радиационной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям от 3 апреля 2026 года №60-к за заслуги в преодолении последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС нагрудным знаком были награждены подполковник милиции запаса Владислав Дуденков, старший прапорщик милиции запаса Владимир Карпухин, майоры милиции запаса Владимир Варуев, Сергей Горбачев и Иван Савостеев.

Елизавета Малая

Фото из архива отдела внутренних дел райисполкома