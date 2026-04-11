На митинге-реквиеме, посвященном Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, отдали дань памяти миллионам невинных жертв.

На памятном для будакошелевцев месте – Кургане Славы собрались представители разных поколений. Символично, что среди них – молодые люди, которым предстоит и дальше нести эстафету памяти и передать всю страшную правду о тех событиях следующим поколениям.

11 апреля во всем мире отмечается памятная дата – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Она установлена в память об интернациональном восстании узников концлагеря «Бухенвальд» – одной из крупнейших и самых жестоких фабрик смерти.

Обращаясь к участникам мероприятия, прежде всего к молодому поколению, ветеран труда, член районного отделения партии «Белая Русь» Галина Михальцова отметила: «Наша задача – защитить независимость Беларуси в сложных геополитических условиях, сохранить мир на родной земле и помнить всех погибших, потому что в каждой семье война оставила свой трагический след. Мы не должны забывать Красный Берег, Хатынь, узников концлагерей. У нас одна земля, одна страна, наша любимая Беларусь. Теперь ваша очередь – беречь то, что достигнуто героическими предками».

В память о всех жертвах участники митинга возложили цветы и почтили их память минутой молчания.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Татьяны Карловской