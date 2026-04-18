Руководство района во главе с председателем райисполкома Валентином Ундрулем, трудовые коллективы городских предприятий и организаций работают на улице Совхозной райцентра на вырубке кустарниковой растительности в рамках республиканского субботника.

Сегодня к наведению порядка подключились порядка 6200 будакошелевцев, в райцентре и на всех сельских территориях. Собрано 50 тыс. рублей.

Напомним, денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, будут направлены Министерству культуры на создание постоянной экспозиции строящегося Национального исторического музея Беларуси и иные сопутствующие этому работы.

Наталья Логунова

Фото автора