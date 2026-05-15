19 мая состоится День депутата с участием депутата Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Руслана Николаевича Вегеры в ходе которого:

с 14.00 до 15.00 состоится прием граждан Буда-Кошелевского района и прямая линия по номеру телефона 7-35-58 в Липиничском сельском исполнительном комитете (д. Липиничи, ул. Центральная, д. 73);

с 15.00 до 15.30 — встреча с активом депутатов, ОТОС, руководителями, населением Липиничского сельсовета (Липиничский сельский исполнительный комитет).

Предварительная запись на прием по тел. 7-94-71, 7-35-58, 7-50-00.