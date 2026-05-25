Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении Всемирного дня футбола 25 мая в честь 100-летия первого в истории футбольного турнира с участием всех регионов мира на Олимпийских играх-1924.

Интересные факты о футболе:

Наиболее длительный в истории матч в футбол был зафиксирован летом 1981 года в Ирландии (он продолжался двое суток 17 часов и 1 минуту).

Самый «быстрый» гол за всю историю футбольных игр был забит Осиновым (через 2,68 секунды после начала матча).

Первая трансляция футбольного матча с передачей на экранах телевизоров проведена в 1937 году.

Самой первой клубной командой, играющей в футбол, признан «Sheffield», дата основания клуба – 1857 год.

В профессиональном футболе мяч сохранил точно такую же форму и размер на протяжении 120 лет — это 28 дюймов в окружности.

Победителем первого в истории чемпионата Европы была футбольная сборная СССР!