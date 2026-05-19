28 мая первый заместитель председателя Гомельского областного суда Сергей Михайлович Шевцов проведет прямую линию и выездной прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц в г. Буда-Кошелево.

Вопросы, относящиеся к компетенции Гомельского областного суда, можно будет задать с 10.00 до 11.00 часов по телефону +375 (2336) 7-74-79.

Прием граждан, их представителей и представителей юридических лиц состоится с 11.00 до 13.00 часов в здании суда Буда-Кошелевского района по адресу: Гомельская область, г. Буда-Кошелево, ул. Комсомольская, д.17 (2 этаж, кабинет №8). Предварительная запись на прием осуществляется по телефону +375 (2336) 7-74-81.