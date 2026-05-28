Пограничные войска выполняют почетную обязанность, охраняя внешние рубежи Республики Беларусь. День пограничника – всенародный праздник мужества и патриотизма, надежности и защиты. Пограничники — славные воины и хранители покоя нашего государства!

Наши пограничники решают вопросы борьбы с терроризмом, нелегальной миграцией, контрабандой оружия и товаров. Задачи сложные, но наши пограничники успешно с ними справляются. Доблесть, верность воинскому долгу, отвага и мужество пограничников во все времена были и остаются залогом того, что границы нашей Родины под надежной защитой.

После обретения независимости Республика Беларусь сохранила эту дату праздника в память о героизме пограничников, как в годы Великой отечественной войны, так и их самоотверженные действия по охране внешних рубежей Беларуси в мирные дни.

Во все времена защита границ Отечества была одной из самых ответственных, трудных и почетных задач, выполнять которую государство доверяло только лучшим своим воинам. Честь и достоинство, несгибаемая воля и беззаветная преданность долгу, готовность к самопожертвованию являются отличительными чертами многих поколений пограничников.

Нынешнее поколение стражей белорусской границы сохраняет верность лучшим ратным традициям, проявляя высокое боевое мастерство и гражданскую зрелость. Пограничники добросовестно выполняют самые ответственные задачи по обеспечению пограничной безопасности Республики Беларусь, защите ее экономических интересов, борьбе с транснациональной преступностью.