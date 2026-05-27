Единый день безопасности дорожного движения, направленный на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма в преддверии летних каникул, пройдет 29 мая.

Круглосуточное движение с включенными фарами, которое по 5 июня является для автомобилистов обязательным – это далеко не все, что взрослые могут сделать для несовершеннолетних. Если ребенок едет в транспортном средстве, его безопасность зависит от водителя, который должен четко понимать, какую колоссальную ответственность в таком случае на себя возлагает. Любой не зафиксированный в салоне при экстренном торможении, а тем более дорожном происшествии, рискует травмироваться.

Нельзя позволять не достигшему 12 лет совершать поездку без специального удерживающего устройства. Взрослый не вправе перевозить юного пассажира на коленях, даже будучи пристегнутым ремнем безопасности. При виде приближающегося к пешеходному переходу или находящегося возле него ребенка, подъезде к остановочному пункту со стоящим автобусом либо троллейбусом лучше заранее сбросить скорость. Еще выше вероятность наездов на малолетних во дворах, поскольку низкорослость не позволяет детям видеть все происходящее вокруг. Увлеченность игрой может оказаться настолько высокой, что ребенок просто может выскочить на проезжую часть, даже не задумываясь о последствиях. Поэтому скорость движения автомобиля должна при проезде мимо припаркованных должна быть минимальной.

Летом дети проводят на свежем воздухе большую часть времени и зачастую предоставлены сами себе. По объективным причинам быть с ним постоянно у родителей возможность отсутствует. Поэтому нужно научить их вести себя в различных ситуациях, почаще напоминать о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, личным примером изо дня в день подтверждать свои слова. Ребенок должен четко понимать, что на дороге опасность подстерегает повсеместно. Очень важно (и современные средства связи это позволяют) родителям знать, как, где и с кем их сын либо дочь проводят время. Нельзя допускать, чтобы не достигшие 14 лет без сопровождения совершеннолетних выезжали на дорогу на велосипедах. Мопедом, мотоциклом и вовсе разрешается управлять только после успешной сдачи экзаменов и получения соответствующего водительского удостоверения. При пересечении пешеходного перехода необходимо спешиваться и вести велосипед рядом с собой.

Уважаемые взрослые, помните, что безопасность детей в ваших руках! Только общими усилиями взрослых получится обеспечить безопасность детей на дорогах!

ОГАИ Буда-Кошелевского райисполкома