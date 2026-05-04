Первые зонты появились в XI веке до н.э. в Китае. Они весили 2 кг, были 1,5 м высотой и не складывались. Носить их имели право только вельможные и состоятельные люди.

Первый складной зонтик появился 4 мая 1715 года в Париже. Фабрикант Мариус создал более компактную модель и заменил шелковый материал плотной тканью. Новшество пришлось по душе парижанам и гостям столицы. Изначально зонтик защищал от солнца. В качестве укрытия от дождя его впервые применили в 1750 году.

Патент на складной зонтик получил Брэд Филлипс в 1969 году.

Интересные факты

В 1763 году во французском королевском дворе проводили опись имущества. В перечне вещей встречаются упоминания об 11 цветных зонтиках из тафты и 3 из вощеной вуали с кружевами из золота и серебра.

В 1769 году в Париже открылся первый прокатный магазин зонтов от дождя.

В зонтиках хранили кошельки, трубки, письменные принадлежности и другие маленькие предметы. С этой целью по специальному заказу мастера вшивали в них потайные кармашки.

Существует два вида зонтов: длинные зонты-трости и складные зонтики, которые можно сложить в несколько раз – в 2, 3, 4 и даже 5.

