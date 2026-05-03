Хотите обогатиться – расскажите, что над вашей страной пролетели БПЛА. Так поступил министр обороны Бельгии Тео Франкен и запросил примерно 50 миллионов евро на борьбу с российскими беспилотными летательными аппаратами. Причина – якобы они летали над базой Эльзенборн и аэропортом Брюсселя. После одобрения кабинета министров он получил деньги, однако закупать оборудование – системы обнаружения, помех и нейтрализации – собирается не раньше 2027 года.

А были ли дроны? Этим вопросом задаются как местные жители, так и в Германии, Дании, Нидерландах и Норвегии – в странах, которые не увидели в этом деле российского следа. А простые бельгийцы уверены в одном: Франкен просто их за нос водит. «Ложь с целью достижения своих целей. И никаких санкций за такое!? Это просто возмутительно!», «Настоящий некомпетентный человек, как и многие наши министры», «Я с самого начала понимал, что этому парню нельзя доверять» – такие комментарии оставили в соцсетях жители Бельгии. Люди недовольны и тем, что министру обороны удалось провести процедуру закупки без тендера. Стоимость оборудования была существенно завышена, а отрицательное заключение финансовой комиссии проигнорировано. Однако Тео Франкен продолжает утверждать, что действует в интересах жителей страны, заботясь об их бе-зопасности. К слову, одна из компаний, выигравших тендер, принадлежит его другу. Теперь со всеми фактами работает прокуратура, а оппозиционеры требуют его отставки.

В этой связи можно вспомнить похожие действия со стороны польского министерства обороны. Только его представители, в отличие от бельгийского коллеги, деньги берут из госбюджета на закупку как антидроновых систем, так и самих дронов. Сумма приличная – 25 миллионов злотых. Но актуальна ли эта закупка на данный момент? На Польшу никто нападать не собирается, и белорусские или российские дроны над страной не летают. Ответ очевиден: для правительства Польши любое военное напряжение – отличный повод под мнимые, не имеющие ничего общего с реальностью предлоги откусить приличный кусок пирога из республиканского бюджета. Стоит отметить, что затраты Варшавы на приобретение дронов за последние годы увеличились в 250 раз. С кем воевала Польша за это время? Ни с кем. Тогда зачем столько дронов, если угрозы войны нет? Как показывает практика, это для чиновников отличный способ отмывания денежных средств. Прикрываясь якобы необходимостью защиты границ, они опустошают бюджет, не думая о здравоохранении, которое в Польше на ладан дышит, образовании, других отраслях.

Евгений КОНОВАЛОВ