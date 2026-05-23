На косовице задействован пока один кормоуборочный комбайн FS80 PRO. Это новая машина, полученная хозяйством весной. Техникой управляет тракторист-машинист Вадим Солоненко.

– Сразу чувствуется, что модель усовершенствована. Гомсельмашевские конструкторы уделили внимание как улучшению внутренних деталей и узлов, так и комфорту в кабине, – поделился мнением Вадим Николаевич. – Я бы отметил обновленную автоматическую централизованную систему смазки. Она позволяет значительно сократить время на техобслуживание комбайна. Что касается кабины, то благодаря креслу на пневматической подвеске комбайнер меньше устает. Да и управлять машиной проще – все приборы и элементы удобно расположены. В жару оптимальную температуру поддерживает кондиционер.

Комфортно работается и трактористу-машинисту Сергею Солоненко, который отвозит зеленую массу. Его стальной конь оснащен климат-контролем и другими удобствами, призванными максимально облегчить труд агрария. В КСУП «Кривск» Сергей Игоревич пришел в 2015 году по окончании аграрно-технического колледжа. Он постоянно участвует в весенних полевых работах, а во время косовицы отвозит корм скоту. Два года подряд его задействовали в уборочной кампании на комбайне. В прошлом сезоне в паре с отцом намолотил более 1000 тонн зерна.

Вадим и Сергей – двоюродные братья. На следующей неделе они приступят к заготовке кормов на зиму. Сейчас же скошенная люцерна идет как добавка в рацион коров.

– Данная культура богата на необходимые животным белок, кальций, витамины и аминокислоты, – подчеркнул директор КСУП «Кривск» Александр Калыхан. – Планируем с ее помощью увеличить надои молока и привесы КРС. А чтобы ускорить темпы, после выходных выйдет на косьбу еще один кормоуборочный комбайн.

К слову, FS80 PRO не станет для хозяйства единственным приобретением в этом году. Планируется, что к началу уборочной кампании машинно-тракторный парк хозяйства пополнится новым зерноуборочным комбайном GS12A1 PRO.

Евгений Коновалов

Фото автора