О преимуществах обучения по целевому договору в интервью с главным специалистом управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Еленой Короткевич.

– Елена Владимировна, совсем скоро наступит напряженный период для выпускников. Большинство юношей и девушек уже готовы сделать первый шаг к своему профессиональному пути – поступить в вуз или колледж.

– Безусловно, одни мечтают о карьере медика, другие имеют склонность к преподаванию, для третьих интересны научные технологии. Но для всех абитуриентов, и это вполне естественно, значим престиж будущей профессии. И что хочу отметить, многие выпускники целенаправленно планируют связать свое будущее с аграрно-промышленным комплексом, вернуться после учебы в сельскую местность, не считая зазорным трудиться на земле. Растущая потребность в квалифицированных кадрах в аграрном секторе сегодня делает поступление в профильные сельскохозяйственные вузы и колледжи особенно привлекательным. Государство активно поддерживает будущих аграриев, предоставляя льготы и гарантии, открывая широкие перспективы для карьерного роста и стабильного будущего. Готовы предоставить первое рабочее место в качестве ветеринарных врачей, фельдшеров, зоотехников, агрономов, инженеров и в сельхозпредприятиях нашего района.

– В каких вузах Беларуси можно получить специальность сельскохозяйственного профиля?

– Подготовка квалифицированных аграриев осуществляется в четырех ведущих вузах: Белорусской государственной сельскохозяйственной академии, Белорусском государственном аграрном техническом университете, Гродненском государственном аграрном университете и Витебской государственной академии ветеринарной медицины. Среднее специальное (профессиональное) образование в данной сфере предлагают 27 колледжей. Информацию о вступительной кампании можно найти на официальных сайтах данных учреждений.

– В чем плюсы целевой подготовки?

– Являясь уникальным механизмом, она позволяет не только гарантировать трудоустройство, но и предоставляет значительные материальные и социальные преференции еще на этапе обучения. Заинтересованность работодателей в квалифицированных кадрах проявляется не только в ежемесячных доплатах к стипендии (от 2 до 5 базовых величин), но и в решении жилищных вопросов (предоставлении служебного или льготного жилья, компенсации расходов на аренду и оплату коммунальных услуг) и других формах поддержки, направленных на закрепление молодых специалистов на селе. Следует обратить внимание, что при поступлении по целевым договорам абитуриенты проходят отдельный конкурс на бюджетные места, поэтому и вероятность поступления значительно повышается.

– Каковы сроки подачи документов и особенности вступительной кампании для целевиков?

– Для получения высшего образования пакет документов необходимо предоставить с 27 июня по 2 июля. Вступительные испытания пройдут с 4 по 10 июля, зачисление – по 12 июля. На вакантные места, оставшиеся после зачисления, осуществляется дополнительный набор, сроки и условия которого определяются Министерством образования.

Абитуриенты, заключившие договор на целевую подготовку специалиста и поступающие на сельскохозяйственные специальности, зачисляются в вуз без вступительных испытаний, без централизованных тестирования и экзамена. Целевой договор может быть заключен с сельскохозяйственной организацией, районным управлением сельского хозяйства и продовольствия или областным комитетом по сельскому хозяйству. Целевая подготовка предоставляет возможность будущим специалистам самостоятельно выбрать место трудоустройства, участвовать в отдельном конкурсе с меньшей конкуренцией, получать дополнительную стипендию от организации, заключившей договор, и проходить производственную практику по месту будущей работы. По условиям целевого договора после окончания вуза молодые специалисты должны отработать по распределению 5 лет, ссуза – 3 года.

– Куда обращаться для заключения целевых договоров?

– Желающим заключить целевые договоры, а также получить более подробную информацию по данному направлению необходимо обратиться в управление сельского хозяйства и продовольствия рай-исполкома по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Комсомольская, д. 15, или позвонить по тел.: 7-75-81, 7-73-84 (главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия Елена Владимировна Короткевич). Интересующую информацию можно получить и в отделе кадров сельскохозяйственной организации по месту жительства.

Беседовала Наталья ЛОГУНОВА