Буда-Кошелевским POCK окончено расследование по уголовному делу в отношении жителя района, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения во время конфликта с женой, возникшего на почве ревности, таскал ее за волосы, избивал, грозясь при этом убить. Затем мужчина взял пневматическую винтовку и выстрелил два раза, попав в область головы супруги.



Действия виновного квалифицированы по ст. 186 Уголовного кодекса Республики Беларусь (угроза убийством), предусматривающей наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до одного года, или арест, или ограничение свободы на срок до 3-х лет, или лишение свободы на тот же срок.

К слову, пуля пневматического оружия не только способна пробить кожу, но и проникнуть в тело на несколько сантиметров, повредив внутренние органы. Даже «легкий» вариант (до 3Дж) может нанести серьезные травмы, а попав в область шеи или головы – и тяжелые, последствия которых – потеря слуха, зрения и смерть.

В ходе расследования по изъятой пневматической винтовке была назначена судебно-баллистическая экспертиза. Согласно заключению эксперта, винтовка относится к категории пневматического оружия. Однако изготовлена она путем внесения изменений в конструкцию 4,5 мм пружинно-поршневой пневматической винтовки заводского изготовления: боевую пружину заменили на более упругую, что повлекло увеличение ее дульной энергии до значения 9 Дж. Таким образом, в действиях виновного усматривается незаконное изготовление пневматического оружия, т.е. состав преступления, предусмотренный ст. 297 ч. 2 УК.

РOCK напоминает: незаконные изготовление либо сбыт газового, пневматического или метательного оружия (ч. 2 ст. 297 УК) наказываются штрафом, или исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до 2 лет, или лишением свободы на тот же срок.

На основании Закона Республики Беларусь «Об оружии» №61-3 от 13.11.2001 хранить гражданское оружие и боеприпасы можно только после получения в ОВД соответствующего разрешения на хранение и ношение оружия. Следует знать, что пневматическим является оружие, имеющее дульную энергию свыше 3Дж, а пневматическое оружие свыше 7,5Дж подлежит обязательной регистрации в ОВД и на его хранение требуется соответствующее разрешение.

Окончательное решение по делу вынесет суд.

Подготовила Татьяна Титоренко