С установлением теплой погоды аттракционы, как объекты сезонного вида развлечений, притягивают пристальное внимание наших граждан. Однако, ежегодно Госпромнадзор фиксирует случаи нарушения правил безопасности, в том числе со стороны детей и их родителей, которые приводят и к несчастным случаям.

Так, 1 мая в г. Могилеве 18-летний стажер, проходивший обучение на должность оператора аттракционов, помогая посетителю безопасно покинуть карусель, не зафиксировал рабочий механизм. В результате отсутствия фиксации механизма движущая часть аттракциона начала самопроизвольное движение, и нанесла стажеру травму головы несовместимую с жизнью. Пользователи успели покинуть опасную зону за секунду до трагедии.

Помните: аттракцион − это потенциально опасный объект. Ни в коем случае нельзя нарушать правила пользования им, контролируйте ваших детей и строго выполняйте все указания дежурного (оператора) аттракционов и игрового оборудования.

Практически в каждом районе Гомельской области существует практика размещения передвижных аттракционов, надувного и игрового оборудования. Однако правила выбора площадки, соблюдение расстояний, требования к креплению оборудования и т.п. при установке и последующей эксплуатации контролируются, к сожалению, не всегда.

Уважаемые родители! В случае обнаружения передвижных аттракционов, надувного и игрового оборудования, явно не соответствующих требованиям безопасности, установленных с нарушением, выявления факта бездействия или некомпетентности дежурного (оператора), просим информировать Гомельское областное управление Госпромнадзора для принятия мер по предотвращению несчастных случаев.

Берегите себя и не оставляйте детей без присмотра!

Старший государственный инспектор Гомельского областного управления Госпромнадзора Алексей Голуб