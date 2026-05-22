С 1 июля банки Беларуси вводят так называемый цифровой отпечаток. Интернет-приложение вашего банка будет собирать данные о вашей обычной активности (геолокация, привязка к IMEI — для телефона; текущий браузер, провайдер, операционная система — для компьютера). Если произойдет перехват аккаунта из-за границы или вход с иного устройства, доступ к мобильному банкингу будет заблокирован.





Чтобы цифровой отпечаток начал действовать, пользователю надо дать согласие на его предоставление. Предоставить геолокацию попросит ваше обычное банковское приложение. Скачивать и устанавливать ничего не нужно.

Как работает перехват мобильного банкинга?

Как правило, данные карт собираются через лжеторговые площадки, где при покупке товара просят указать банковскую карту, а затем ввести СМС с кодом активации. Как только вы ввели данные карты, на той стороне провода вашу карту пытаются привязать к приложению вашего банка. Банк высылает на ваш телефон код активации, как при первой установке банкинга, и если вы передаете мошенникам это СМС, происходит перехват.

Грубо говоря, теперь второй человек установил у себя интернет-банкинг с доступом к вашей карте. Но если система увидит, что это происходит в другой стране (если моментально меняется геолокация и телефон, компьютер, браузер — значит, это мошенник).

Кстати, в России распространена другая схема, когда телефоны воруют из сумок и тут же взламывают, чтобы получить доступ к банкингу. Возможно, у нас тоже перейдут на физические кражи телефонов, если дистанционный взлом будет невозможен.

Что такое антифрод?

Любая страна мира борется с отмыванием денег, поэтому транзакции, связанные с иностранными банками и особенно криптовалютой ставят на паузу, если система посчитает, что средства уходят на мошеннические счета. В Беларуси этим занимается сразу несколько структур, от Департамента финансового мониторинга КГК до ПВТ.

Благодаря действующим мерам деньги можно вернуть в течение суток, если человек успел за это время обратиться в милицию. Звонить нужно в 102.

Нацбанк же устанавливает регулирование в данной сфере, обязательное для всех банков.

Как мошенники обходят систему антифрод

Текущие схемы имеют два этапа: на первом вам звонит «газовщик», «поликлиника», «водоканал» и просят назвать код, который пришел, или продиктовать строчку из паспорта или иные малозначительные сведения. Далее наступает второй этап — подключается «правоохранитель», который рассказывает, что за вами охотятся мошенники, и поэтому нужно срочно декларировать деньги и вести их в безопасное место.

Так государственная пропаганда по борьбе с мошенниками используется самими мошенниками. Жертву держат на телефоне по 5-6 часов, чтобы та не успела связаться с родственниками и взять паузу. Обычно в месте «декларации» деньги забирает курьер. Здесь система антифрод бессильна, потому что средства передаются наличкой.

Почему меры Нацбанка необходимы?

В Беларуси совершается около 60 тысяч преступлений в год, из них 20 тысяч — это киберпреступления. Под них строится инфраструктура: так называемые шлюзы или сим-боксы с мобильными сим-картами для дозвонов; также для обналички свои банковские карты продают «дропы». Колл-центры работают из-за границы, в основном это Украина и Россия; по Западной Европе и США работают скам-центры в Юго-Восточной Азии.

Победить международную преступность практически невозможно из-за проблем с правовой помощью и сложностью установки всех обстоятельств дела. Даже в ЕС такие преступления практически не раскрываются Европолом. Поэтому остается только ужесточать правила операций в банковской системе, чтобы возвращать деньги владельцам. Сегодня, благодаря изменениям в уголовном праве Беларуси, деньги можно вернуть владельцу, даже если уголовное дело не закрыто или преступник не установлен.

