Банковские карточки могут не работать в Беларуси в ночь на 4 июня, сообщили БЕЛТА в Банковском процессинговом центре.

4 июня с 0.50 до 6.30 центр будет проводить плановые технологические работы на оборудовании сети передачи данных. В этот промежуток времени возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей карт банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу центра.

Банковский процессинговый центр приносит извинения за неудобства.