По инициативе белорусской стороны 29 мая состоялся телефонный разговор заместителя министра иностранных дел Республики Беларусь Игоря Секреты с заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Дмитрием Любинским, сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили координацию действий на международных площадках, в частности, делегаций двух стран в ходе 35-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, которая пройдет 1-5 июня в Вене.

Собеседники уделили особое внимание переговорному процессу по согласованию белорусско-казахстанского проекта резолюции «Борьба с торговлей людьми, осуществляемой в целях принуждения к преступлениям».

Заместители глав внешнеполитических ведомств также затронули вопросы участия делегаций двух стран в тематических мероприятиях 35-й сессии Комиссии ООН, в том числе в российском мероприятии по тематике противодействия киберпреступности, и организации на полях сессии совместного белорусско-российского брифинга для евразийских государств по Евразийской хартии многообразия и многополярности в XXI веке.