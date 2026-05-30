У «Белфармация» появился новый сервис — персональный помощник покупателя @Belpharmacia_bot, сообщили БЕЛТА на предприятии.

Фармабот поможет осуществить поиск лекарств, узнать статус заказа в интернет-аптеке pharmamall.by. Также благодаря ему можно найти ближайшую аптеку, узнать подробную информацию об оплате, доставке, скидках и акциях, бонусной программе и многое другое.

Кроме того, персональный помощник сможет напомнить о приеме лекарства.

«Ваше здоровье — наша забота 24/7», — подчеркнули в «Белфармации».