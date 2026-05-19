Что делать если произошла вынужденная остановка транспортного средства на железнодорожном переезде.

При вынужденной остановке транспортного средства на железнодорожном переезде водитель обязан:



❗️ включить аварийную световую сигнализацию;

❗️ немедленно высадить пассажиров и принять меры для освобождения железнодорожного переезда;

❗️ при имеющейся возможности послать двух человек вдоль железнодорожных путей в обе стороны от переезда на 1 километр (если одного, то в сторону худшей видимости железнодорожного пути), при этом объяснив им порядок подачи сигнала остановки машинисту;

❗️ оставаться возле транспортного средства и подавать сигналы общей тревоги (серии из одного длинного и трех коротких звуковых сигналов).

При появлении железнодорожного транспортного средства водитель (пассажир) ОБЯЗАН БЕЖАТЬ ему навстречу, подавая сигнал остановки и соблюдая меры предосторожности.

Сигналом остановки служит круговое движение руки (днем — с лоскутом яркой материи или каким-либо хорошо видимым предметом, ночью — с фонарем или факелом).

