РУП «Белтелеком» изменяет тарифы на услуги телеграфной связи для физлиц и юрлиц с 1 июня текущего года. Такие данные опубликовала пресс-служба оператора.

С начала первого летнего месяца передача внутренних телеграмм (за слово) подорожает до 0,08 бел. руб. (ранее – 0,07 бел. руб.). По приему обычной телеграммы стоимость составит 4,7 бел. руб.

Уведомление о вручении телеграммы будет стоить 1,7 бел. руб., а доплата за оформление телеграммы по телефону обойдется в 0,9 бел. руб. Выдача заверенной копии телеграммы увеличится до 0,20 бел. руб.

