Адвокаты Беларуси бесплатно проконсультируют малообеспеченных граждан 8 мая, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов Ирина Реут.

Акция приурочена ко Дню Победы, а также Дню Государственного флага, Государственного герба и Государственного гимна Республики Беларусь.

Она пройдет во всех территориальных коллегиях адвокатов. Гражданам дадут устные консультации по вопросам, не связанным с предпринимательской деятельностью и не требующим ознакомления с документами.

Подробнее с информацией о проведении акции в каждом регионе можно будет ознакомиться на сайтах территориальных коллегий адвокатов.

В БРКА напомнили, что в этом году адвокаты также проведут бесплатные консультации 15 мая — по случаю Дня семьи, 2 июля — по случаю Дня Независимости Республики Беларусь, 17 сентября — Дня народного единства, 1 октября — Дня пожилых людей, 14 октября — Дня матери, 21 октября — Дня отца и 4 декабря — Дня юриста.