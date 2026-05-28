На базе клубных учреждений Буда-Кошелевского района прошел областной семинар-практикум по организации работы с детьми и подростками в каникулярный период.

В мероприятии приняли участие методисты районных учреждений культуры по работе с детьми и молодежью, работники Гомельского областного центра народного творчества.

Открыла мероприятие заведующая информационно-аналитическим и репертуарно-издательским отделом Гомельского областного ЦНТ Елена Прядко. Она поприветствовала коллег и обозначила ключевые задачи летней кампании: сделать отдых детей одновременно безопасным и занимательным, наполнить его смыслом, пользой и яркими красками.

Директор Буда-Кошелевского ЦРДК Кристина Афанасенко поделилась опытом организации досуга несовершеннолетних в каникулярное время в клубных учреждениях района.

– В районе функционируют 59 детских формирований, которые посещают 475 детей. Работа с несовершеннолетними строится на двух главных аспектах – посещении кружков и участии в культурно-досуговых мероприятиях, – проинформировала Кристина Валерьевна.

Практику активного и познавательного отдыха детей на примере работы филиала представил заведующий Губичским СДК Олег Сомов. На базе учреждения работают 4 детских формирования, особое внимание уделяется свободному посещению. Помимо занятий по расписанию, подчеркивает Олег Семенович, ребята могут приходить в любое удобное для них время, им предложат занятия по интересам. Это дает возможность участвовать в кружках и мероприятиях не только местным детям, но и тем, кто, например, приезжает в гости на лето.

Своим опытом также поделилась методист по работе с детьми и молодежью центра культурно-досуговой деятельности Октябрьского района Людмила Вырвич, рассказав о системе летних культурно-досуговых площадок, тематических неделях и проекте «Лето в кадре». Отдельно остановилась на межведомственном взаимодействии: к организации летнего отдыха привлекают специалистов ГАИ, РОЧС, медиков и других, причем такие встречи стараются проводить комплексно – вместе со школой, клубом и библиотекой.

Особый интерес у участников мероприятия вызвали выставка народных ремесел Будакошелевщины, развернувшаяся в фойе ЦРДК, и творческие номера детских коллективов – победителей конкурсов, проводимых в клубных учреждениях района.

Затем семинар продолжился на базе Коммунаровского Дворца культуры, где заведующая Анна Сычева доложила о результатах реализации программы каникулярного досуга для детей и пояснила, как в учреждении выстраивают работу с детьми, какие формы досуга пользуются наибольшей популярностью и каким образом удается привлекать ребят к участию в творческих проектах.

Елена Прядко и ведущий методист по работе с детьми и молодежью Юлия Роговенко, подведя итоги семинара, отметили высокий уровень организации и ценность представленного опыта. Участники пришли к общему выводу, что ключ к успешной летней кампании – в системном подходе, межведомственном взаимодействии и умении слышать самих детей.

Елизавета Малая

Фото автора