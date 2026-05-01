Жительница аг. Пенчин Людмила Грищенко передала своим трем дочерям главные жизненные принципы: любить свою землю, гордиться малой родиной, добросовестно трудиться.

Сегодня сестры Елена, Светлана и Екатерина работают в сфере животноводства в ОАО «Экспериментальная база «Пенчин», в хозяйстве, в котором без малого сорок лет трудилась оператором машинного доения их мама, Людмила Денисовна. Много лет назад юной девушкой она спешила на ферму, чтобы помочь своей маме – опытному животноводу Валентине Радченко. Любовь к труду, ответственное отношение к животным – у Людмилы Грищенко от нее.

Старшая из сестер Елена Маслюк начинала оператором машинного доения, работала животноводом, а уже без малого 15 лет – бригадир. Средняя Екатерина Курицкая ухаживает за телятами до трехмесячного возраста на ДМБ «Пенчин», младшая сестра Светлана Максименко трудится оператором машинного доения на МТК-600. Трудолюбивые, доброжелательные, ответственные и дисциплинированные – так отзываются о них руководство и коллеги.

Общий стаж семьи по женской линии, а это уже три поколения, – более ста лет. И если сюда еще прибавить трудовой вклад сильной половины (главы семьи Станислава Ивановича, сына Ивана, зятьев), получится более двухсот. И все это годы работы в непростой, отвечающей за продовольственную безопасность страны сфере.

Неслучайно накануне Праздника труда председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова вручила благодарственные письма Людмиле Грищенко, Елене Маслюк, Екатерине Курицкой и Светлане Максименко. Профсоюзный лидер отметила: «Мы чествуем людей, чьим призванием стал честный труд на благо нашего района и всей страны. Ваша трудовая династия – гордость агропромышленного комплекса Будакошелевщины. Общий стаж, исчисляемый десятками лет, – пример преданности профессии и высокой ответственности». Валентина Васильевна поблагодарила их за верность общему делу, пожелала крепкого здоровья, благополучия, новых свершений и мирного неба.



Наталья ЛОГУНОВА

Фото автора