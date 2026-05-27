Сегодня объявлен оранжевый уровень опасности: на большей части территории ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 м/с. В связи с этим в районном отделе по ЧС напомнили о факторах опасности при усилении ветра.

Усиление ветра может привести к повреждению (обрыву) линий связи и электропередачи, нарушению электроснабжения, отключению электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Также повышается риск повреждения (обрушения) слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений. Еще один фактор опасности — падение деревьев.

