В период с 12.00 до 16.00 старайтесь не находиться под прямыми солнечными лучами. Носите головные уборы, используйте зонты, выбирайте легкую одежду из натуральных материалов и обязательно наносите солнцезащитный крем, — рассказали специалисты районного отдела по ЧС. — Пейте больше жидкости — вода, зеленый чай, квас отлично подойдут, а вот от алкоголя в жару стоит отказаться. Постарайтесь сократить поездки на автомобиле. Если это невозможно — соблюдайте предельную осторожность за рулем и ни в коем случае не оставляйте детей в машине.

Подготовила Екатерина Зайкова