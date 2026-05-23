Сегодня в Доме культуры собрались те, кто своим талантом дарит зрителям положительные эмоции. Ознакомиться с их творческой деятельностью пришли не только будакошелевцы, но и гости. В их числе заслуженный работник культуры Республики Беларусь, уроженец г.п. Уваровичи Петр Свердлов. Перед концертом зрители имели возможность ознакомиться с выставками народного творчества и декоративно-прикладного искусства.

На сцене районные таланты представили номера, которые по праву считаются одними из лучших в их репертуарах. И юные, и опытные исполнители в своих выступлениях передали историю нашей республики, отразив как этапы военного лихолетья, так и послевоенное, и нынешнее время, полное созидательного труда на благо Беларуси.

В завершении мероприятия мнением о выступлениях поделился Петр Свердлов:

– Я увидел на сцене настоящее творчество – прекрасные хореографические коллективы, отличное исполнение. Сегодня здесь однозначно присутствовала профессиональная эстетическая культура. Горжусь тем, что родился на этой богатой талантами земле. Желаю землякам не останавливаться на достигнутом и продолжать творить. Дорогие мои земляки! Дорогие наши артисты! Дерзайте, творите. У вас все впереди.

Евгений Коновалов

Фото автора